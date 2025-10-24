EPPO, amplă anchetă de fraudă: Șapte arestări și peste 100 de percheziții în nouă țări, inclusiv România

Ancheta, denumită codificat „Mela”, vizează o schemă criminală prin care societăți fantomă cu sediul în mai multe state membre UE au fraudat 48 milioane de euro din TVA începând din 2018, aplicând în mod ilegal un regim de impozitare redusă.

Parchetul European (EPPO) a coordonat vineri o operațiune internațională de amploare pentru destructurarea unei rețele criminale care a fraudat sistemul fiscal european prin vânzarea frauduloasă de produse electronice.

Ancheta se desfășoară în Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Țările de Jos, România, Spania și Regatul Unit. În timpul perchezițiilor, făcute de peste 300 de anchetatori fiscali și polițiști, au fost confiscate un număr mare de documente, dispozitive electronice și probe, precum și bunuri în valoare totală de 4 milioane de euro.

Referitor la activele confiscate, autoritățile au sechestrat numerar, telefoane mobile, bijuterii, mașini, ceasuri și aur.

Societăți fantomă au aplicat un regim de TVA redus

Este vorba despre o schemă criminală suspectată prin care societăți fantomă, cu sediul în mai multe state membre ale UE și în Regatul Unit, au aplicat în mod fraudulos un regim de TVA redus la vânzarea de produse electronice începând din 2018, pentru a-și crește ilegal profiturile.

Anchetatorii au explicat că telefoanele mobile noi și alte produse electronice mici au fost vândute în cadrul așa-numitului sistem de „impozitare a marjei” către clienții finali și între societățile fantomă.

Acest sistem înseamnă că cel care revinde trebuie să plătească TVA numai pe marja de profit pe care o realizează (diferența dintre prețul plătit pentru articol și prețul la care este vândut), și nu pe prețul total de vânzare al articolului.

De obicei, acest sistem de impozitare se aplică numai bunurilor revândute pentru care TVA-ul a fost deja plătit. Însă, în acest caz, se crede că produsele noi au fost vândute, numai pe hârtie și numai în ceea ce privește impozitele, ca și cum ar fi fost bunuri revândute.

Prin urmare, bunurile puteau fi vândute la un preț de piață mai mic, provocând o concurență neloială și o pierdere de 48 de milioane de euro din TVA pe care statele membre ar fi trebuit să o încaseze.

Referitor la arestări, cei șapte suspecți au fost arestați în Germania, Spania și Țările de Jos.