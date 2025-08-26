Gândul: Germania se reînarmează prima dată după al II-lea Război Mondial

Guvernul de la Berlin tocmai a confirmat Bundestagului o propunere bugetară care plasează armata germană pe un nou parcurs al modernizării. Conform documentelor transmise Parlamentului, în 2026, Ministerul german al Apărării va avea un buget de 82,7 miliarde de euro, suplimentat cu 25,5 miliarde de euro din Fondul Special, ceea ce va însemna un total de 108,2 miliarde de euro, informează gandul.ro.

În contextul riscurilor generate de invazia militară rusă în Ucraina, Bundestagul a aprobat un Fond Special de achiziții militare în valoare de 100 de miliarde de euro.

Conform planurilor, armata germană va înființa anul acesta 10.000 de posturi militare și 1.000 de posturi civile. Este analizată chiar posibilitatea introducerii serviciului militar obligatoriu. Comandanții militari au avertizat constant că armata germană nu poate face față unui conflict militar major în lipsa rezerviștilor care să aibă măcar pregătire de bază.

”Este foarte important să implementăm rapid noile planuri”, a afirmat ministrul Apărării, Boris Pistorius, precizând că vor fi achiziționate echipamente pentru forțele terestre, pentru cele maritime, pentru forțele aeriene și cele din sectorul ciberspațial.

Bugetul militar va continua să crească

În următorii ani, bugetul militar al Germaniei va continua să crească, urmând să ajungă la 82,69 de miliarde de euro în 2026, la 93,35 de miliarde de euro în 2027, 136,48 miliarde de euro în 2028 și la 152,83 miliarde de euro în 2029.

Guvernul german intenționează să suplimenteze gradual bugetul apărării pentru a atinge nivelul de 3,5% din PIB fixat de Alianța Nord-Atlantică. În același timp, Germania va face investiții majore în infrastructura esențială de uz dublu, civil și militar. Fondurile vor proveni din credite contractate prin ridicarea plafonului de îndatorare suverană.

Printre achizițiile avute în vedere se numără avioane de vânătoare de tip F-35 și Taiphoon, sisteme antiaeriene „Arrow 3“ și sute de vehicule blindate, inclusiv versiunea modernizată a tancurilor Puma IFV, dotate cu instalații de protecție MUSS 2.0.

Cancelarul Friedrich Merz a semnalat în mai multe rânduri că are ca prioritate consolidarea forțelor militare germane, în cadrul eforturilor de asigurare a apărării țării și Europei de amenințările Rusiei. Eforturile militare se înscriu și în planul Uniunii Europene de a reduce dependența de Statele Unite în materie de apărare.

„Armata germană trebuie să devină cea mai puternică din Europa. Guvernul Germaniei va pune la dispoziție toate mijloacele financiare de care armata germană are nevoie pentru a deveni cea mai puternică forță militară convențională din Europa”, a afirmat cancelarul Merz la începerea mandatului.

Liderul de la Berlin a evocat necesitatea contracarării Rusiei și a opririi războiului din Ucraina

„Rezultatul războiului din Ucraina va determina modul în care va fi aplicată legea și ordinea în Europa. Nu putem tolera tirania, forța militară, nici dreptul celor mai puternici. Europa așteaptă ca noi să ne asumăm responsabilitatea”, a subliniat Merz.

Deși eforturile Germaniei se înscriu în planurile Alianței Nord-Atlantice de echilibrare a cheltuielilor, transformarea armatei germane în cea mai puternică forță militară europeană riscă să retrezească sensibilități istorice și să genereze rivalități cu Marea Britanie și Franța. De asemenea, modernizarea forțelor militare germane se înscrie în reconfigurarea relațiilor strategice cu Statele Unite, ceea ce ar putea amplifica disensiunile în cadrul NATO. Iar Rusia și China nu vor percepe în niciun caz favorabil eforturile militare ale Germaniei.