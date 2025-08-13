Prima pagină » Știri externe » Gaza, sub dublă asediere. Conflictul deschide calea unei crize letale de bacterii rezistente la antibiotice

Gaza, sub dublă asediere. Conflictul deschide calea unei crize letale de bacterii rezistente la antibiotice

O cercetare publicată în The Lancet Infectious Diseases arată că bacteriile rezistente la mai multe tipuri de antibiotice se răspândesc în Gaza, unde sistemul medical este aproape colapsat, lipsurile alimentare sunt acute, iar răniţii şi bolnavii sunt tot mai vulnerabili.
Sursa foto: Saeed M. M. T. Jaras / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Rareș Mustață
13 aug. 2025, 07:18, Știri externe

Gaza se confruntă cu o nouă ameninţare majoră, după aproape doi ani de conflict: răspândirea pe scară largă a bacteriilor rezistente la antibiotice, potrivit unui studiu publicat marţi în revista The Lancet Infectious Diseases.

Datele provin de la spitalul Al-Ahli, unde funcţionează unul dintre puţinele laboratoare de microbiologie încă active.

Analiza a peste 1.300 de probe colectate în decurs de zece luni a arătat că două treimi conţineau bacterii multirezistente.

Experţii avertizează că acest fenomen va duce la îmbolnăviri mai grave şi mai îndelungate, la o transmitere accelerată a infecţiilor şi la creşterea mortalităţii chiar şi în cazul unor afecţiuni comune.

„Este o imagine îngrozitoare”, a declarat Krystel Moussally, consilier în epidemiologie la Médecins Sans Frontières.

Situaţia este amplificată de distrugerea infrastructurii medicale şi sanitare, de lipsa medicamentelor şi de foametea generalizată.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, doar jumătate dintre spitale şi 38% dintre centrele de îngrijire primară din Gaza mai funcţionează, iar gradul de ocupare a paturilor depăşeşte 240% la Al-Shifa şi 300% la Al-Ahli.