Gaza, sub dublă asediere. Conflictul deschide calea unei crize letale de bacterii rezistente la antibiotice

Gaza se confruntă cu o nouă ameninţare majoră, după aproape doi ani de conflict: răspândirea pe scară largă a bacteriilor rezistente la antibiotice, potrivit unui studiu publicat marţi în revista The Lancet Infectious Diseases.

Datele provin de la spitalul Al-Ahli, unde funcţionează unul dintre puţinele laboratoare de microbiologie încă active.

Analiza a peste 1.300 de probe colectate în decurs de zece luni a arătat că două treimi conţineau bacterii multirezistente.

Experţii avertizează că acest fenomen va duce la îmbolnăviri mai grave şi mai îndelungate, la o transmitere accelerată a infecţiilor şi la creşterea mortalităţii chiar şi în cazul unor afecţiuni comune.

„Este o imagine îngrozitoare”, a declarat Krystel Moussally, consilier în epidemiologie la Médecins Sans Frontières.

Situaţia este amplificată de distrugerea infrastructurii medicale şi sanitare, de lipsa medicamentelor şi de foametea generalizată.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, doar jumătate dintre spitale şi 38% dintre centrele de îngrijire primară din Gaza mai funcţionează, iar gradul de ocupare a paturilor depăşeşte 240% la Al-Shifa şi 300% la Al-Ahli.