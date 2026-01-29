Germania avertizează: China poartă un „război al sateliților” împotriva Europei

Jens Plötner, secretarul de stat german pentru Apărare, a declarat la Conferința Europeană pentru Spațiu desfășurată la Bruxelles că sateliții europeni sunt expuși aproape zilnic unor interferențe deliberate, scrie Euronews.

El a subliniat că sateliții chinezi execută manevre complexe și foarte agile în orbita terestră. Ele au scopul de a perturba sau compromite funcționarea sistemelor europene. „Aceste acțiuni pot fi caracterizate fără exagerare drept un adevărat dogfight în spațiu”, a afirmat oficialul german.

Război în spațiu, un nou front strategic pentru Europa

Uniunea Europeană consideră infrastructura spațială esențială pentru securitate, în special în domeniile informațiilor, supravegherii, recunoașterii și comunicațiilor sigure. Comisia Europeană a clasificat activele spațiale ca „facilitatori strategici”. Ea a solicitat statelor membre să-și coordoneze investițiile militare pentru a evita suprapunerile și a acoperi rapid lacunele critice.

Germania a anunțat un plan extins de reînarmare de 500 de miliarde de euro. Din aceștia, 35 de miliarde vor fi dedicate exclusiv dezvoltării capabilităților militare spațiale până în 2030. Plötner a avertizat că adversarii Europei recunosc importanța crucială a spațiului în conflictele moderne și îl consideră o vulnerabilitate majoră.

„Este de așteptat ca atacurile asupra infrastructurii noastre spațiale să aibă loc foarte devreme într-un viitor conflict, iar unele dintre aceste acțiuni ar putea fi deja în desfășurare, în cadrul unui război hibrid”, a declarat el.

Răspuns european: cooperare și resurse comune

Oficialul german a subliniat necesitatea ca statele membre UE să colaboreze și să-și unească resursele, inclusiv prin intermediul NATO și al parteneriatului cu Statele Unite. Un exemplu este colaborarea dintre Germania, Franța, Finlanda, Suedia și Spania pentru a dezvolta o rețea globală de senzori care să monitorizeze activitățile din spațiu.

De asemenea, Comisia Europeană a anunțat că toate cele 27 de state membre au acum acces la un sistem european de comunicații satelitare securizate. Acest lucru este posibil prin interconectarea a opt sateliți deținuți de cinci țări. Aceste declarații vin în contextul îngrijorărilor crescânde privind militarizarea spațiului. Franța a cerut recent o politică de „preferință 100% europeană” pentru activele de apărare spațială, invocând imprevizibilitatea aliatului american.

În plus, autoritățile franceze au afirmat că Rusia ar fi desfășurat în spațiu un sistem antisatelit cu capacitate nucleară. Astfel, temerile legate de o posibilă cursă a înarmării în afara atmosferei Pământului, au fost puternic amplificate.