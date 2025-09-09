Germania trimite Ucrainei sisteme mobile Skyranger pentru apărarea antiaeriană

Grupul german Rheinmetall va furniza Ucrainei sisteme mobile de apărare antiaeriană Skyranger, concepute special pentru combaterea dronelor, a declarat CEO-ul companiei, Armin Papperger, pentru postul ZDF.

Conform Kyiv Independent, contractul urmează să fie semnat la Londra pe 10 septembrie, iar primele unităţi vor ajunge în Ucraina până la sfârşitul acestui an.

Sistemele Skyranger, care pot fi montate inclusiv pe tancuri Leopard, pot asigura protecţia unei suprafeţe de 4 pe 4 kilometri, fiind eficiente împotriva atacurilor cu drone.

Spre deosebire de rachetele folosite de sisteme precum NASAMS, Patriot sau IRIS-T, fiecare lovitură cu muniţia Skyranger costă în jur de 4.000 de dolari, mult mai puţin decât costul unei drone Shahed, estimat între 10.000 şi 193.000 de dolari, în funcţie de origine.

Sistemul foloseşte un tun revolver de 30 sau 35 mm, cu rază de acţiune de până la 4.000 de metri, şi muniţie programabilă Oerlikon Ahead, care explodează înainte de a atinge ţinta, eliberând subproiectile de tungsten ce sporesc şansele de distrugere a dronelor.

Decizia de a dota Ucraina cu aceste sisteme vine în contextul intensificării atacurilor aeriene ruseşti.

Doar în iulie 2025, Rusia a lansat 6.129 de drone Shahed, de 14 ori mai multe decât în aceeaşi lună din 2024.

Kievul a făcut din contracararea acestor atacuri o prioritate în strategia de apărare pentru 2025.

Rheinmetall a devenit un furnizor esenţial pentru Ucraina, livrând deja tancuri, obuze de 155 mm, mortiere şi drone de supraveghere, iar Skyranger ar urma să întărească semnificativ capacitatea de apărare aeriană a Kievului.