Greta Thunberg, despre Kier Starmer: Are datoria legală de a opri genocidul din Gaza

Activista suedeză a precizat că premierul britanic Kier Starmer trebuie să se conformeze „datoriei sale legale de a preveni un genocid”. Greta Thunberg a acordat un scurt interviu în exclusivitate pentru The Guardian, aflată pe unul dintre vasele Global Sumud Flotilla, care transportă ajutoare umanitare spre Gaza.
Greta Thunberg a declarat că a existat o „absență masivă a celor care au responsabilitatea legală de a interveni” în legea internațională și a criticat pe Kier Starmer, prim-ministrul Marii Britanii pentru potențiala întâlnire din această săptămână alături de președintele Israelului Isaac Herzog, care va vizita Londra.
Potențiala întâlnire dintre Starmer și Herzog a fost criticată chiar și de parlamentarii din Marea Britanie, care l-au îndemnat pe Starmer să nu participe la întâlnirea care a fost programată pe miercuri.
Greta Thunberg a acuzat că Starmer se află „de partea greșită a istoriei”. „Cuvintele pe care le vom folosi pentru a descrie persoanele care se află de partea greșită a istoriei, care susțin sau comit crime de război, aceste cuvinte nu există încă, aceste insulte nu există încă, dar le vom folosi în privința persoanelor precum (n.r. – Starmer)”.
Activista precizat că tot mai mulți oameni din lume realizează ceea ce se întâmplă în Gaza și că ei refuză „să privească un genocid live”.
„Am văzut civili din întreaga lume luând atitudine, dar cei care au responsabilitatea legală de a face acest lucru sunt în mare parte absenți. Aceste guverne, acești oameni aflați la putere, au o datorie legală de de a acționa în scopul prevenirii unui act de genocid și de a nu susține un regim arpatheid”, a declarat Thunberg.
Oficialii de pe Downing Street dacă prim-ministrul Starmer urmează să se întâlnească oficial cu președintele israelian Isaac Herzog, ale cărui discursuri au fost luate în vizor chiar și de Curtea Internațională de Justiție.
Oficialul israelian a învinovățit întregul popor palestinian pentru atacul Hamas din Israel din toamna anului 2023, când militanții au ucis peste 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici.