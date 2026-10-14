Groenlanda îl contrazice pe Trump în privința exploatării petrolului și gazelor. Ce prevede acordul cu SUA

Groenlanda contestă afirmațiile lui Donald Trump privind începerea iminentă a unor explorări masive de petrol, gaze și minerale pe insulă. Autoritățile locale susțin că proiectele existente sunt încă departe de exploatarea la scară largă, iar Danemarca avertizează că firmele americane nu beneficiază de privilegii.

Guvernul Groenlandei a respins miercuri afirmațiile președintelui american Donald Trump, potrivit cărora „explorări masive de petrol, gaze și minerale se pregătesc să înceapă” pe teritoriul arctic, relatează CNN.

Jørgen Hammeken-Holm, ministrul adjunct responsabil de minerit în Groenlanda, a recunoscut că există activități desfășurate de companii americane, însă a precizat că situația este departe de cea descrisă de liderul de la Casa Albă.

„Suntem foarte departe de explorări «masive». Există numeroase explorări de mai mică amploare în desfășurare, dar ar putea dura ani până când acestea vor deveni operaționale”, a declarat oficialul pentru CNN.

Declarațiile reflectă și concluziile cercetătorilor care au atras atenția asupra dificultăților și costurilor enorme asociate extragerii resurselor naturale din Groenlanda.

Danemarca: Companiile americane nu beneficiază de tratament preferențial

Ministerul danez de Externe a transmis că, dacă Statele Unite doresc să exploreze resursele Groenlandei, trebuie să respecte legislația insulei, care este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei.

Copenhaga a precizat că acordul semnat luna trecută între Statele Unite, Danemarca și Groenlanda nu modifică această situație.

„Acordul nu oferă investitorilor americani niciun tratament preferențial față de investitorii din alte țări NATO, din Uniunea Europeană și din statele partenere NATO în ceea ce privește accesul la resursele naturale din Groenlanda”, a transmis ministerul.

Numeroase zăcăminte se află în zone izolate, la nord de Cercul Polar Arctic, unde stratul de gheață poate avea o grosime de aproximativ 1,6 kilometri, iar infrastructura este redusă.

Aproximativ 80% din suprafața Groenlandei este acoperită de gheață.

Trump susține că Groenlanda dispune de cantități uriașe de petrol

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va prelua controlul asupra Groenlandei și a resurselor sale naturale, provocând nemulțumirea partenerilor europeni și a aliaților din NATO.

„Există experți care spun că volumul de petrol ușor accesibil este mult mai mare decât în aproape orice alt teritoriu din lume”, a scris Trump miercuri dimineață pe Truth Social.

Ulterior, în aceeași zi, președintele american a susținut că presa i-a exagerat intențiile privind Groenlanda și că nu a luat niciodată în considerare cucerirea insulei prin forță.

„Știți, am fost foarte criticați de presa care răspândește știri false. Spuneau: «Ce mod îngrozitor de a vorbi despre Groenlanda! Este îngrozitor». Vă amintiți, credeau că îmi voi trimite armata să atace Groenlanda. Nu aveam de gând să fac asta, dar m-am plâns foarte ferm la NATO, foarte ferm”, a declarat Trump la un miting în Arizona.

De-a lungul anilor, Trump a sugerat anexarea teritoriului autonom. Cu puțin timp înainte de începerea celui de-al doilea mandat, în 2025, nu a exclus posibilitatea preluării Groenlandei prin forță, susținând că insula este esențială pentru securitatea Statelor Unite.

La începutul acestui an, însă, liderul american a exclus o intervenție militară în declarațiile făcute la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția.

Ce prevede acordul dintre SUA, Danemarca și Groenlanda

Luna trecută, Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au ajuns la un acord menit să reducă tensiunile provocate de amenințările lui Trump privind anexarea insulei, care are o poziție strategică.

La momentul respectiv, președintele american a susținut că documentul oferă Statelor Unite „control permanent” asupra securității Groenlandei.

Acordul începe însă prin recunoașterea suveranității Danemarcei și a dreptului groenlandezilor la autodeterminare.

Documentul aduce modificări minore unui tratat din 1951, care permite Statelor Unite să staționeze trupe în Groenlanda în cadrul apărării NATO.

Potrivit textului publicat pe site-ul Casei Albe, acordul nu menționează explicit petrolul sau gazele, dar face referire la „cooperarea în domeniul mineralelor” și la „cooperarea pentru dezvoltare economică și promovarea afacerilor”, fără alte detalii.

Acordul deschide, de asemenea, calea pentru înființarea unor baze americane suplimentare și garantează accesul militar al Statelor Unite în cazul în care Groenlanda devine independentă de Danemarca.

Trump invocă rolul Groenlandei în apărarea Statelor Unite

În mesajul publicat miercuri, Donald Trump a subliniat importanța strategică a insulei pentru securitatea americană.

„Orice atac viitor asupra Statelor Unite va trebui să treacă prin Groenlanda, unde sistemele noastre de apărare vor doborî în mod obișnuit drone, rachete sau orice alt tip de armă care nici măcar nu a fost conceput încă”, a scris președintele american.