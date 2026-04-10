Prima pagină » Știri externe » Grupurile pro-Iran au folosit inteligența artificială pentru a-l trolla pe Trump și a încerca să controleze narațiunea războiului

Grupurile pro-Iran au folosit inteligența artificială pentru a crea meme-uri ingenioase pe internet în limba engleză, încercând să modeleze narațiunea din timpul războiului împotriva SUA și Israelului și să încurajeze opoziția față de acesta.
Laurentiu Marinov
10 apr. 2026, 21:03, Știri externe

Analiștii spun că meme-urile par să provină de la grupuri legate de guvernul de la Teheran și fac parte dintr-o strategie de valorificare a resurselor sale limitate pentru a provoca daune SUA, chiar și indirect, potrivit AP.

Aceasta include modul în care Iranul a folosit atacuri și amenințări pentru a controla fluxul de trafic prin Strâmtoarea Ormuz și pentru a menține o influență strânsă asupra economiei mondiale. Un armistițiu a stârnit miercuri speranțe de oprire a ostilităților, dar multe probleme au rămas nerezolvate.

„Acesta este un război propagandistic pentru ei”, a declarat Neil Lavie-Driver, cercetător în domeniul inteligenței artificiale la Universitatea din Cambridge, referindu-se la Iran. „Scopul lor este să semene suficientă nemulțumire față de conflict pentru a forța în cele din urmă Occidentul să cedeze, așa că este extrem de important pentru ei.”

Nu este prima dată când meme-urile sunt folosite într-un conflict, iar în ultimii ani au evoluat pentru a include imagini cu inteligență artificială. Imaginile cu inteligență artificială au bombardat ucrainenii după invazia rusă din 2022. Anul trecut, termenul „AI slop” a devenit folosit pe scară largă pentru a descrie abundența de imagini imperfecte postate online în timpul războiului dintre Israel și Iran , în încercarea de a distruge programul nuclear al țării.

În conflictul care a început pe 28 februarie cu atacuri comune SUA-Israel, meme-urile au folosit caricaturi bine realizate care îi critică pe oficialii americani.

 

Recomandarea video

