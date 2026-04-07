Guvernul francez avertizează tinerii: gazul ilariant poate ucide

„Vreau ca tinerii, atunci când văd această campanie, să conștientizeze că își pun în pericol viața, viitorul și viața altora”, a declarat ministrul delegat responsabil cu Cetățenia, Marie-Pierre Vedrenne, potrivit Le Figaro.

Ce este protoxidul de azot

Cunoscut și ca „gaz ilariant”, protoxidul de azot este un gaz utilizat legal în mai multe domenii. În medicină, este folosit ca anestezic ușor, de exemplu în stomatologie, pentru a reduce durerea și anxietatea pacienților. În industria alimentară, este folosit în recipientele pentru frișcă, având rol de propulsor.

Problema apare atunci când acest gaz este folosit în scop recreativ. Pentru a obține o stare rapidă de euforie, tinerii și adolescenții inhalează gazul din baloane, după ce îl eliberează din mici capsule metalice (cartușe), folosite în mod normal la aparatele de frișcă.

Efecte grave

Autoritățile franceze avertizează că efectele pot fi severe. Gazul poate afecta sistemul nervos, poate reduce capacitatea de concentrare și poate provoca tulburări de echilibru și ale reflexelor, cu atât mai mult în cazul conducerii unui vehicul.

„În spatele câtorva secunde de euforie, poate exista o paralizie pe viață sau, mai rău, moartea”,se arată în campania derulată de guvernul francez.

În Franța, consumul acestui gaz a fost asociat cu accidente rutiere grave, în special în rândul tinerilor.

Potrivit datelor Ministerul de Interne al Franței, numărul intoxicațiilor legate de protoxidul de azot s-a triplat între 2022 și 2023, iar cazurile grave s-au înmulțit de patru ori. Aproximativ 10% dintre cazuri implică minori.

Pedepse mai dure

Autoritățile franceze vor să înăsprească legislația. Un proiect de lege prezentat de Laurent Nuñez, șeful poliției din capitala Franței, prevede ca inhalarea protoxidului de azot în afara cadrului medical să devină infracțiune, sancționată cu până la un an de închisoare și amendă de 3.750 de euro.

Conducerea sub influența acestei substanțe ar putea fi pedepsită cu până la trei ani de închisoare și amendă de 9.000 de euro.

„Guvernul va fi prezent: pentru a preveni, pentru a proteja, pentru a responsabiliza și pentru a sancționa fără ezitare pe cei care pun vieți în pericol”, a transmis ministrul francez citat.

Critici din partea specialiștilor

Specialiștii în tratarea dependențelor critică însă măsurile propuse. Potrivit Fédération Addiction (Federația pentru tratarea dependențelor), sancțiunile penale nu reduc consumul și nici nu previn riscurile.

Aceștia avertizează că pedepsele dure ar putea avea chiar efectul invers, îndepărtând tinerii de programele de prevenție și sprijin.