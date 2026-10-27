Guvernul SUA ține secretă o hotărâre despre modul în care sunt supravegheați americanii. Doi senatori acuză administrația Trump că încalcă legea

Senatorii democrați Ron Wyden și Adam Schiff au cerut administrației Trump să publice hotărârea Curții pentru Supravegherea Informațiilor Externe, cunoscută drept FISA Court. Potrivit WIRED, documentul a fost semnat pe 17 martie 2026 și privește utilizarea unui program american de interceptare a comunicațiilor. Hotărârea nu a fost făcută publică, deși termenul indicat pentru desecretizarea sa a expirat pe 13 septembrie.

Cum pot serviciile americane să citească mesaje fără mandat individual

Disputa privește Secțiunea 702 a legii FISA, care permite serviciilor de informații americane să intercepteze comunicațiile unor persoane străine aflate în afara Statelor Unite, în scopuri de securitate națională. Problema apare atunci când aceste interceptări includ și mesaje schimbate cu cetățeni americani. Agenții FBI pot efectua căutări în informațiile deja colectate, iar unele dintre aceste operațiuni nu au nevoie de un mandat judecătoresc individual.

Potrivit informațiilor despre hotărârea din martie, instanța a constatat că anumite instrumente informatice folosite pentru identificarea mesajelor americanilor reprezintă, în sine, operațiuni de căutare supuse restricțiilor legale. Judecătorii ar fi cerut modificarea acestor instrumente, deoarece unele căutări erau efectuate fără aprobările, justificările scrise sau evidențele necesare.

Un instrument FBI permitea căutări care nu erau contabilizate

Investigația amintește un mecanism utilizat anterior de FBI, denumit „participants filter”. Acesta permitea selectarea persoanelor care comunicau cu ținte ale supravegherii și accesarea mesajelor lor din datele interceptate. În februarie 2025, Departamentul Justiției a informat instanța că instrumentul efectuase căutări care nu fuseseră contabilizate corespunzător.

FBI l-a dezactivat în martie 2025, apoi l-a repus în funcțiune după modificări aprobate de Departamentul Justiției. Hotărârea din 2026 ar aborda probleme mai ample privind folosirea unor asemenea filtre, potrivit informațiilor transmise anterior parlamentarilor americani.

Senatorii cer explicații până pe 6 noiembrie

Ron Wyden și Adam Schiff susțin că administrația Trump nu și-a respectat obligațiile legale privind desecretizarea hotărârilor importante ale instanței FISA. Cei doi au trimis o scrisoare directorului serviciilor naționale de informații, Jay Clayton, și procurorului general Todd Blanche. Ei solicită publicarea documentului și identificarea oficialilor responsabili pentru întârziere, până pe 6 noiembrie.

INBOX: Sens. WYDEN and SCHIFF demanding the Trump administration to „stop violating federal law and immediately declassify a surveillance court opinion that details abuses by the government of warrantless surveillance” under FISA Section 702. https://t.co/w8g66QdGh4 — James Baratta (@jamesjbaratta) October 26, 2026

Senatorii pun sub semnul întrebării capacitatea administrației de a respecta celelalte limite legale ale supravegherii, dacă nu îndeplinește nici obligațiile privind transparența. În aprilie, și senatorii Tom Cotton, republican, și Mark Warner, democrat, ceruseră desecretizarea hotărârii.

Todd Blanche promisese ulterior, într-un răspuns scris, că documentul va fi desecretizat în termenul legal. Casa Albă, Departamentul Justiției și conducerea serviciilor de informații nu au răspuns solicitărilor WIRED privind întârzierea publicării.

Programul continuă, deși autorizația legislativă a expirat

Secțiunea 702 a expirat în iunie 2026, după ce Congresul nu a reușit să adopte o nouă autorizare. Operațiunile de colectare a informațiilor continuă însă în baza aprobării acordate de instanța FISA în martie, valabilă până în martie 2027. Administrația Trump încearcă să obțină reautorizarea programului înainte de sfârșitul acestui an.

Serviciile americane susțin că instrumentul este esențial pentru prevenirea atacurilor teroriste și identificarea amenințărilor externe. Documentele oficiale din martie indicau o rată de conformitate de 98,9% pentru căutările FBI în comunicațiile americanilor. În schimb, un raport anterior al inspectorului general al Departamentului Justiției menționa 98,6% și avertiza că problemele nu pot fi considerate complet rezolvate.

Luni, 26 octombrie, 23 de organizații pentru apărarea drepturilor civile și pentru transparență au cerut Congresului să nu reautorizeze programul cât timp hotărârea rămâne secretă. Administrația trebuie să răspundă solicitării senatorilor până pe 6 noiembrie, iar actuala autorizare judiciară a operațiunilor expiră în martie 2027.