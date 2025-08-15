Iată cele mai importante declarații din conferința Trump- Putin

După întâlnirea de aproape trei ore, președintele rus a vorbit primul presei, contrar protocolului tradițional, care prevede ca liderul gazdă să vorbească primul. În ciuda întrebărilor jurnaliștilor înghesuiți într-o sală special amenajată, președintele american s-a limitat să-i strângă mâna omologului său rus pentru a încheia conferința de presă. Nu au fost dezvăluite detalii cu privire la „acordurile” despre care cei doi lideri au spus că s-a discutat.

Iată cele mai importante declarații după summit-ul Trump-Putin din Alaska