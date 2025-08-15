Iată cele mai importante declarații din conferința Trump- Putin

După întâlnirea de aproape trei ore, președintele rus a vorbit primul presei, contrar protocolului tradițional, care prevede ca liderul gazdă să vorbească primul. În ciuda întrebărilor jurnaliștilor înghesuiți într-o sală special amenajată, președintele american s-a limitat să-i strângă mâna omologului său rus pentru a încheia conferința de presă. Nu au fost dezvăluite detalii cu privire la „acordurile” despre care cei doi lideri au spus că s-a discutat.
Iată cele mai importante declarații după summit-ul Trump-Putin din Alaska
- Putin a spus că este „sincer interesat” să pună capăt conflictului, pe care l-a descris ca fiind o „tragédie”.
- Putin a descrie întâlnirea ca fiind un „punct de plecare pentru rezolvarea” conflictului.
- Dar a spus că trebuie să eliminate „cauzele principale” ale conflictului și a avertizat că Ucraina și Europa nu trebuie să „saboteze” discuțiile.
- Putin a descris relația sa cu Trump ca fiind „profesională” și a afirmat că este în acord cu idea că războiul nu ar fi început dacă Trump ar fi rămas în funcție după alegerile din 2020.
- Trump a spus că există încă puncte de dezacord și că „nu există o înțelegere până nu se ajunge la o înțelegere, adăugând că „nu am ajuns acolo” în ciuda progreselor înregistrate.
- Președintele SUA a spus că „s-a ajuns la un acord asupra multor puncte”, dar „câteva” rămân, adăugând că „unul este cel mai important”, fără a specifica care
- Trump a spus că îl va suna în curând pe Zelenski și pe liderii europeni – și că „în ultimă instanță, decizia le aparține”
- Trump a încheiat spunând că „probabil” se va întâlni din nou în curând cu liderul rus – Putin a răspuns în engleză: „Data viitoare la Moscova”