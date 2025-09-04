Incendii devastatoare în California: un oraș istoric, mistuit de flăcări

Un val de incendii de vegetație, declanșate de fulgere, a cuprins în ultimele zile zone întinse din comitatele Tuolumne și Calaveras, în nordul Californiei, provocând pagube majore în orașul istoric Chinese Camp, o comunitate cu mai puțin de 100 de locuitori, dar cu o semnificație aparte din epoca Goanei după Aur.

Potrivit autorităților, flăcările au mistuit zeci de case și două clădiri de patrimoniu, inclusiv o fostă stație de diligențe.

Un cimitir aflat pe un deal a fost de asemenea afectat, însă biserica ridicată în 1854 a scăpat neatinsă.

Alte repere importante, precum Chinese Camp Store and Tavern, oficiul poștal și școala publică în stil pagodă, au fost salvate de pompieri.

În total, 22 de focare au ars peste 13.000 de acri (aproximativ 5.260 de hectare) de vegetație uscată, conform Departamentului de Silvicultură și Protecție împotriva Incendiilor din California (CalFire).

Peste 600 de pompieri au fost mobilizați, iar guvernatorul Gavin Newsom a anunțat sprijin suplimentar din partea autorităților federale.