Incendiu la Aeroportul Stansted din Londra. Pasageri evacuați, zboruri întârziate

Imaginile de pe rețelele sociale arată haosul creat de mulțimea care a încercat să părăsească aeroportul.

Aeroportul a anunțat la 6.30 că sala de plecări s-a redeschis și pasagerii sunt conduși prin controlul de securitate, dar timpii de așteptare sunt mai lungi decât de obicei.

Zborurile nu au fost suspendate, însă unele înregistrează întârzieri, anunță The Independent.

Panoul de plecări arată deja întârzieri de până la o oră. Zborurile Jet2 către Lanzarote, Paphos și Zakynthos sunt amânate cu aproximativ 60 de minute față de programul inițial.

Situația se complică pentru pasagerii care încearcă să ajungă la aeroport – trenurile nu pot opri la Stansted din cauza unei defecțiuni a sistemului de semnalizare. Perturbările la transport se preconizează că vor continua.

Autoritățile aeroportului mulțumesc pasagerilor pentru răbdare și îi sfătuiesc să verifice cu companiile aeriene statusul zborurilor. Incendiul a fost stins, iar terminalul a fost declarat sigur pentru reintrare.