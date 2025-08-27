Prima pagină » Știri externe » Incident diplomatic: Danemarca convoacă ambasadorul SUA după rapoarte privind operațiuni în Groenlanda

Ministrul de externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, a convocat cel mai înalt diplomat american, după ce au apărut informații conform cărora cetățeni americani desfășoară operațiuni de influență în Groenlanda, titrează Reuters.
Sursa foto: Dursun Aydemir / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Radu Mocanu
27 aug. 2025, 10:27, Știri externe

Ministrul de externe Rasmussen a declarat pentru mass media națională: „Orice încercare de a interveni în treburile interne ale regatului Danemarcei va fi, desigur, inacceptabilă”.

Conform surselor locale, guvernul danez suspectează că cel puțin trei cetățeni americani cu legături cu administrația Trump ar fi implicați în operațiuni de influență în teritoriu groenlandez.

De la preluarea mandatului, președintelel american, Donald Trump a declarat în mai multe rânduri că și-ar dori anexarea Groenlandei invocând motive de securitate națională și internațională, și nu a exclus utilizarea forței militare.