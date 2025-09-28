Danemarca impune interdicție totală a zborurilor cu drone civile, pe fondul summitului UE de la Copenhaga

Decizia vine în contextul unor incidente repetate cu drone neidentificate observate în apropierea unor situri militare strategice din Danemarca, inclusiv baza aeriană Karup – cea mai mare din țară. Interdicția zborurilor cu drone civile are ca scop prevenirea oricăror riscuri de securitate în perioada desfășurării summitului liderilor europeni.

Măsură de securitate înaintea summitului UE

Potrivit ministerului, interdicția intră în vigoare de luni și este valabilă până vineri. Măsura este justificată de necesitatea menținerii unui nivel ridicat de securitate în timpul reuniunii de la Copenhaga, care va aduna șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeană.

Autoritățile daneze au luat această decizie după ce, în ultimele nopți, mai multe drone neidentificate au fost raportate în zone sensibile din punct de vedere militar. În noaptea de sâmbătă spre duminică, drone au fost detectate deasupra unor obiective militare, în timp ce un incident similar a avut loc și în noaptea precedentă. Un alt eveniment suspect a avut loc pe 22 septembrie, când mai multe aeroporturi din Danemarca au fost închise temporar din cauza prezenței dronelor.

Interdicție de zbor drone civile și incidente militare în creștere

Forțele armate daneze au confirmat, printr-un comunicat, că au fost desfășurate mai multe mijloace de intervenție ca urmare a incidentelor cu drone. Cu toate acestea, armata nu a oferit detalii suplimentare despre natura acestor aparate sau despre eventualele măsuri luate.

Poliția a precizat că una sau două drone au fost observate în apropierea și deasupra bazei militare Karup, care joacă un rol central în apărarea națională a Danemarcei, fiind locul unde sunt staționate toate elicopterele armatei și unde funcționează școala de piloți.

Un semnal de alarmă privind securitatea europeană

Această serie de incidente pune presiune asupra autorităților daneze și ridică semne de întrebare privind posibile tentative de spionaj sau testare a reacțiilor sistemului de apărare. Interdicția temporară a zborurilor cu drone civile este una dintre cele mai stricte măsuri luate recent în Danemarca pe fondul unei amenințări percepute la nivel național.