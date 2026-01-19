Incident grav într-o creșă in Ierusalim. Doi bebeluși au murit, zeci au primit îngrijiri medicale

Incidentul s-a produs într-un imobil de pe strada Hamem-Guimel, potrivit Le Figaro. Este vorba despre un cartier locuit în principal de membri ai comunității evreiești ultraortodoxe.

Doi bebeluși au murit, au anunțat autoritățile. Serviciile de urgență au evacuat alți 53 de bebeluși, jurnaliștii locali sugerând că incidentul ar putea fi legat de sistemul de încălzire al unității. Se pare că sistemul s-a stricat, au transmis jurnaliștii.

Inițial, polițiștii au vorbit despre existența unor substanțe periculoase. Ulterior, ei au exclus această posibilitate. „A fost lansată o anchetă pentru a determina circumstanțele incidentului”, a transmis poliția.

Times of Israel a relatat că unitatea nu avea licență de funcționare. De asemenea, a emis drept cauza probabilă a incidentului o scurgere de gaze.