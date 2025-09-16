Incident tensionat în Marea Chinei de Sud: Garda de Coastă a Chinei a folosit tunuri cu apă împotriva navelor filipineze

Garda de Coastă a Chinei a anunțat marți că a folosit tunuri cu apă împotriva navelor filipineze aflate în apropierea recifului disputat Scarborough Shoal, în Marea Chinei de Sud.

Conform Reuters, Beijingul susține că mai mult de zece nave din Filipine au „invadat ilegal apele teritoriale chineze” și că una dintre ele ar fi lovit intenționat o navă chineză.

Purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă, Gan Yu, a afirmat că Filipinele au ignorat avertismentele și că autoritățile chineze au aplicat „măsuri legale de control”, inclusiv avertismente verbale, restricții de rută și utilizarea tunurilor cu apă.

Consiliul Maritim al Filipinelor a respins însă acuzațiile, catalogându-le drept „dezinformare și propagandă chineză”.

Incidentul are loc la doar o săptămână după ce China a aprobat planuri de a transforma reciful Scarborough, o zonă de aproximativ 150 km pătrați revendicată și de Filipine, într-o rezervație naturală națională.

Disputa face parte din conflictul mai amplu privind suveranitatea și drepturile de pescuit în Marea Chinei de Sud, un culoar prin care tranzitează anual mărfuri în valoare de peste 3 trilioane de dolari.

Beijing revendică aproape întreaga mare, în ciuda deciziei Curții Permanente de Arbitraj de la Haga din 2016, care a stabilit că pretențiile Chinei nu sunt susținute de dreptul internațional.