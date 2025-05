Incidentul „cocaina”: Cum a ajuns viral un fake-news cu trei lideri europeni

9 Mai. Președintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz și premierul britanic, Keir Starmer, pleacă în Ucraina ca să-l susțină pe președintele ucrainean, Volodimir Zelensky, în negocierile de pace cu Rusia.

În trenul de noapte dinspre Polonia spre Ucraina, dintr-un video reprezentându-i pe cei trei, într-o ținută informală, așezându-se la masă, se vede cum președintele Macron, la vederea ziariștilor, înșfacă de pe masă un obiect alb și-l ascunde în pumn, în timp ce cancelarul german, Friedrich Merz, face același lucru cu un obiect ce părea o linguriță.

Utilizatorii rețelelor sociale au speculat imediat că ceea ce ascunsese Macron era un pachețel de cocaină, iar Friedrich Merz subtilizase o linguriță pentru droguri.

Este lesne de imaginat că video-ul a devenit viral în scurt timp, iar speculațiile au născut premature teorii conspiraționiste, menite să alimenteze din plin narativul anti-european.

Utilizatorii de internet sunt revoltați.

