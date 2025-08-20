Trei distrugătoare trimise în largul Venezuelei de către SUA, pentru combaterea traficului de droguri

Decizia, relatează Associated Press, vine în contextul în care administrația Trump intensifică presiunea asupra cartelurilor din America Latină, acuzate de introducerea în SUA a fentanilului și altor substanțe ilicite. Trump a cerut Mexicului, condus de Claudia Sheinbaum, o cooperare mai strânsă în lupta antidrog, dar aceasta a respins ideea unei intervenții americane pe teritoriul mexican, invocând respectarea suveranității.

În februarie, Washingtonul a desemnat mai multe grupări criminale din Mexic, Venezuela și America Centrală drept organizații teroriste străine – o clasificare de regulă rezervată structurilor precum Al-Qaida sau Statul Islamic.

Venezuela a reacționat dur la acuzațiile SUA. Ministrul de externe Yvan Gil a declarat că „acuzațiile de trafic de droguri dezvăluie eșecul politicilor Washingtonului în regiune”, în timp ce președintele Nicolás Maduro a acuzat SUA de „amenințări reînnoite la adresa păcii Venezuelei” și a anunțat mobilizarea a peste 4,5 milioane depersoane pe întreg teritoriul țării.

Tensiunile sunt amplificate de decizia recentă a administrației Trump de a dubla la 50 de milioane de dolari recompensa pentru arestarea lui Maduro, acuzat de narcoterorism și colaborare cu cartelurile pentru traficul de cocaină și fentanil.