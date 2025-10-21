India: New Delhi acoperită de un val de poluare toxică după festivalul Diwali

Nivelul microparticulelor PM2.5 – cele mai periculoase, deoarece pătrund în sânge – a atins 846 micrograme pe metru cub în unele zone, de 56 de ori peste limita zilnică recomandată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), potrivit companiei elvețiene IQAir, specializată în monitorizarea calității aerului. Câteva ore mai târziu, nivelul a scăzut la 320 micrograme pe metru cub, tot de 23 de ori peste limita OMS.

Locuitorii sărbătoriseră Diwali luni, aprinzând lumânări și lansând artificii și petarde mari, care au generat cantități semnificative de particule poluante. Curtea Supremă a relaxat în octombrie interdicția totală privind artificiile, permițând folosirea unor „artificii verzi” mai puțin poluante, însă restricțiile impuse anterior au fost, în mare parte, ignorate.

Fenomenele atmosferice tipice iernii în New Delhi blochează aerul rece sub un strat mai cald, împiedicând dispersarea norului toxic generat de trafic, industrie și arderile agricole. Guvernul a luat măsuri pentru reducerea poluării, asigurând alimentarea neîntreruptă cu energie electrică pentru a limita folosirea generatoarelor diesel și planificând, pentru prima dată, în această lună, să stimuleze ploaia prin „semănarea norilor” de către avioane.

Poluarea atmosferică este responsabilă anual de mii de decese premature în New Delhi, cauzate de cancer și afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii. Un studiu publicat în revista The Lancet a estimat că în 2019 poluarea aerului a cauzat 1,67 milioane de decese în India.