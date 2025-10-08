Keir Starmer sosește miercuri la Mumbai pentru prima misiune comercială majoră

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a sosit miercuri la Mumbai pentru prima misiune comercială majoră a Regatului Unit în India de la mandatul Theresei May, scrie Sky News.

Din delegație fac parte 125 de directori executivi, antreprenori și lideri universitari britanici, printre care șefi de la British Airways, Barclays, BT, Standard Chartered și Rolls-Royce.

Vizita are scopul de a consolida parteneriatul economic cu India, la cinci luni după semnarea primului acord comercial dintre cele două țări de la Brexit, aflat încă în etapa de implementare.

În timpul zborului spre India, Keir Starmer a declarat că guvernul său nu intenționează să relaxeze regulile de viză pentru cetățenii indieni.

„Situația vizelor nu s-a schimbat odată cu acordul de liber schimb. Nu am deschis mai multe vize”, a spus premierul, subliniind că prioritatea este „colaborarea între companii, investițiile și crearea de locuri de muncă” în Marea Britanie.

Întrebat despre posibilitatea unor noi taxe în bugetul din noiembrie, Starmer a evitat un răspuns direct.

„Nu voi face niciun comentariu despre bugetul viitor. Niciun prim-ministru sau ministru de finanțe nu o face”, a spus el, adăugând că măsurile fiscale anterioare „au contribuit la creștere și la stabilizarea economiei”.