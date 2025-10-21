Manfred Weber declară că ar putea bloca acordul cu socialiştii privind preşedinţia PE

La Strasbourg, Manfred Webber a lăsat de înţeles că ar putea căuta un nou mandat pentru preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în loc să cedeze funcţia socialiştilor.

„A fost convenit că socialiştii sunt pregătiţi să colaboreze, iar în următoarele 18 luni pot demonstra”, criticând aptul că unii europarlamentari socialişti intenţionează să voteze împotriva unui pachet legislativ privind simplificarea măsurilor ecologice, în ciuda unui acord cu PPE.

Liderul socialiştilor europeni, Stefan Löfven, a avertizat săptămâna trecută că PPE trebuie să respecte acordul scris de împărţire a funcţiilor semnat între PPE, Socialişti şi Democraţi şi Renew Europe, prin care preşedinţia Parlamentului ar urma să revină socialiştilor în a doua jumătate a mandatului legislativ.

O altă lideră a socialiştilor, Iratxe García, a afirmat că momentul schimbului de funcţii: „va fi şi momentul în care vom demonstra cu toţii dacă suntem oameni de cuvânt şi dacă acordurile sunt respectate”.