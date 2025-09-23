India pariază 18 miliarde de dolari pentru a construi un centru de producție de cipuri

Țara a aprobat zece proiecte de semiconductori în șase state, incluzând două fabrici de producție și mai multe unități de testare și ambalare, informează CNBC.

Cea mai mare investiție este fabrica de 11 miliarde de dolari construită de Tata Electronics în parteneriat cu o companie din Taiwan, în statul Gujarat.

India vrea să reducă dependența de importuri și să profite de tendința companiilor de a se îndepărta de China. Deși este unul dintre cei mai mari consumatori de electronice din lume, nu are aproape deloc industrie locală de cipuri.

Guvernul oferă acum stimulente generoase – acoperă 50% din costurile tuturor proiectelor, indiferent de tipul de cipuri produse. Companiile din Taiwan, Marea Britanie, SUA și Coreea de Sud și-au arătat interesul.

Totuși, specialiștii avertizează că India are nevoie de mult mai mult decât câteva fabrici. Lipsesc furnizori specializați, infrastructura adecvată și un ecosistem dezvoltat. Plus că țara este încă departe de a produce cipurile de ultimă generație de 2 nanometri pe care le fabrică deja Taiwan.