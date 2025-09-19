India: Un păstor a descoperit o fetiță îngropată de vie. Medicii se zbat să-i salveze viața

O fetiță în vârstă de doar 20 de zile a fost găsită îngropată de vie într-un district din statul Uttar Pradesh, situat în nordul Indiei. Descoperirea a fost făcută de un păstor care se afla cu caprele în zonă și a auzit plânsete slabe venind de sub un morman de pământ.

Bărbatul s-a apropiat și a văzut „o mânuță ieșind din noroi”. După ce a alertat localnicii, aceștia au chemat polițiștii, care au venit și a început imediat să sape. În mod incredibil, bebelușa era încă în viață, a relatat joi BBC.

Internată în stare critică

Copila a fost transportată de urgență la spitalul-colegiu guvernamental din Shahjahanpur, unde a fost internată în secția de terapie intensivă neonatală.

„Fetița a fost adusă acoperită cu pământ și cu dificultăți severe de respirație, deoarece noroiul îi intrase în gură și în nări”, a dezvăluit directorul spitalului, medicul Rajesh Kumar, și a explicat că starea copilului era critică: „Prezenta semne de hipoxie, adică de lipsă de oxigen. Avea mușcături de insecte și urme ale unor posibile atacuri de animale”.

Medicii luptă contra infecției

După 24 de ore de tratament, medicii au observat o ușoară îmbunătățire a stării micuței, însă starea ei s-a agravat din cauza unei infecții severe: „Prognoza este gravă, dar facem tot posibilul să o salvăm”, au spus medicii.

Specialiștii presupun că fetița a a fost găsită la scurt timp după ce fusese îngropată, pentru că „rănile erau proaspete”. O echipă de medici – inclusiv un chirurg plastician – o tratează, încercând să-i stabilizeze starea și să-i oprească infecția.

Abandonată pentru că era fată

Până acum, poliția nu i-a identificat pe părinți. Oficialii cred că abandonul ar putea fi legat de faptul că era fată – o practică încă întâlnită în unele părți din India, unde fetele sunt considerate o povară financiară în comparație cu băieții. Autoritățile locale au notificat linia de asistență pentru copii din stat.

Nu este pentru prima dată când un astfel de caz are loc în India. În 2019, o altă fetiță a fost găsită îngropată de vie într-un vas de lut, tot în Uttar Pradesh, cel mai populat stat din India. Potrivit sursei citate, micuța a fost norocoasă și, după mai multe săptămâni de spitalizare, a supraviețuit.

India are unul dintre cele mai dezechilibrate rapoarte de gen din lume. Preferința tradițională pentru băieți a dus la milioane de cazuri de feticid și infanticid, arată datele organizațiilor internaționale pentru drepturile femeilor, precum Human Rights Watch, Amnesty International și ONU – prin intermediul UNFPA și UNICEF.

Deși cele mai multe dintre fetițele „nedorite” sunt avortate ilegal, cu ajutorul clinicilor de determinare a sexului fătului, cazurile de ucidere după naștere nu sunt deloc rare în această țară.