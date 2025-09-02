Indonezia: Studenții acuză forțele de securitate de „atac brutal” asupra universităților

Protestele, începute în urmă cu o săptămână în capitala Jakarta împotriva cheltuielilor guvernamentale, cum ar fi majorarea privilegiilor pentru parlamentari, s-au extins la nivel național, unele degenerând în revolte și jafuri după ce un vehicul al poliției a lovit mortal un motociclist.

Cel puțin opt persoane au murit în timpul protestelor, a declarat luni ministrul coordonator Airlangga Hartarto.

Autoritățile au pulverizat gaze lacrimogene în mulțimea aflată lângă campusurile Universității Islamice din Bandung (UNISBA) și ale Universității Pasundan, la peste 140 km vest de Jakarta, au transmis grupurile pe Instagram.

Poliția a tras din afara porților campusurilor și a folosit și gloanțe de cauciuc, rănind o persoană, a declarat un student la Pasundan. „A fost un student lovit de două ori de gloanțe de cauciuc”, a spus el marți.

Oficialul poliției Hendra Rochmawan a precizat că forțele de ordine nu au intrat în campusuri, dar au încercat să disperseze mulțimile de protestatari non-studenți care căutau protecție în interior, după ce blocaseră drumurile din zonă.

Rectorul UNISBA, Harits Nu’man, a confirmat declarația poliției, spunând că universitatea a servit ca centru medical pentru protestatari.

Însă organizația studenților UNISBA a acuzat forțele de securitate că încearcă să reducă la tăcere disidența, afirmând că acestea au „atacat brutal” campusul cu gaze lacrimogene, care au provocat probleme respiratorii unor studenți.

Studenții universităților au fost considerați mult timp avangarda democrației indoneziene, având un rol esențial în protestele care au contribuit la înlăturarea liderului autoritar Suharto în 1998.