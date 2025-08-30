Indonezia. Trei morţi după ce o mulţime a incendiat clădirea parlamentului regional

Incendiul a izbucnit vineri seara, iar televiziunea a arătat clădirea consiliului provincial în flăcări peste noapte. Echipele de salvare au recuperat trei cadavre sâmbătă dimineaţa, în timp ce cinci persoane au fost spitalizate cu arsuri sau fracturi după ce au sărit din clădire, conform AP.

Protestele violente s-au extins în mai multe oraşe indoneziene. În Bandung, demonstranţii au incendiat sediul parlamentului regional, iar în Surabaya au luat cu asalt poliţia regională, distrus garduri şi incendiat vehicule. Forţele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă.

Cinci zile de proteste au început luni în Jakarta din cauza indemnizaţiei lunare de locuinţă de 3.075 de dolari acordată parlamentarilor, în plus faţă de salarii. Suma este de aproape 10 ori mai mare decât salariul minim din Jakarta, fiind considerată excesivă într-un context de creştere a costurilor de trai şi a şomajului.

Violenţa s-a intensificat după moartea şoferului de taxi Affan Kurniawan, 21 de ani, lovit de o maşină blindată a poliţiei în timpul unei manifestaţii în Jakarta. Un videoclip cu incidentul a şocat naţiunea şi a stârnit proteste împotriva forţelor de securitate.

Aproximativ 951 de persoane au fost arestate doar în mitingurile din Jakarta, iar 25 de ofiţeri au fost spitalizaţi cu răni grave. Amnesty International a criticat guvernul pentru suprimarea libertăţii de exprimare prin represiunea protestelor.

Şapte membri ai brigăzii motorizate a poliţiei, implicaţi în moartea din Jakarta, au fost reţinuţi şi interogaţi.