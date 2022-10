Într-un video datând de pe 28 iunie 2022 şi filmat în centrul oraşului Makeevka din regiunea Doneţk, ocupată de ruşi, este denunţată conscripţia forţată a bărbaţilor şi tinerilor ucraineni de către Moscova.

Imaginile au fost difuzate de Anton Gerashchenko, consilier al ministrului afacerilor interne al Ucrainei.

„Acest videoclip din iunie arată mobilizarea forţată în teritoriile ucrainene ocupate temporar... Oamenii sunt scoşi în stradă şi trimişi să moară. Genocid!" a comentat pe Twitter Gerashchenko.

This June video shows "forced mobilization" on temporarily occupied Ukrainian territories. Makeyevka in so-called DPR.



People are grabbed in the streets and sent off to die. Genocide! pic.twitter.com/gWfaGwSmr6