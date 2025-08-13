Moscova consideră consultările liderilor europeni cu Trump „neimportante”

Rusia a descris drept „neimportante” consultările dintre liderii europeni planificate cu Donald Trump prin videoconferinţă. Europenii încearcă să-l convingă pe Trump să apere interesele Ucrainei în timpul întâlnirii de vinerii cu Vladimir Putin.

„Considerăm consultările solicitate de europeni drept acţiuni neimportante din punct de vedere politic şi practic. Verbal, europenii susţin eforturile diplomatice ale Washingtonului şi Moscovei de a rezolva criza ucraineană, dar, în realitate, Uniunea Europeană îi sabotează”, a declarat un oficial al Ministerului rus de Externe, Alexei Fadeev, potrivit Le Figaro.

Europenii vor discuta cu Trump în cadrul unei întâlniri virtuale convocate de cancelarul german Friedrich Merz. Trump a confirmat miercuri că va participa şi a mai spus că va primi „ideile tuturor” înainte de a se întâlni cu Putin. De asemenea, liderii europeni se vor întâlni separat miercuri, tot într-o întâlnire vitrutală.

Întâlnirea Trump-Putin va avea loc vineri în Alaska.