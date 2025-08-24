Armata israeliană a atacat capitala Yemenului, vizând gruparea Houthi susținută de Iran

Houthi, susținuți de Iran, au declarat că atacurile au lovit mai multe zone din Sanaa. Ministerul Sănătății condus de Houthi a declarat că cel puțin două persoane au fost ucise și alte 35 au fost rănite.

Televiziunea prin satelit Al-Masirah a rebelilor a raportat un atac asupra unei companii petroliere, iar un videoclip postat pe rețelele sociale a arătat o minge de foc izbucnind acolo.

Armata israeliană a declarat că a lovit centralele electrice Asar și Hizaz, numindu-le „o instalație importantă de alimentare cu energie electrică pentru activități militare”, împreună cu o bază militară unde se află palatul prezidențial.

Locuitorii din Sanaa au declarat pentru Associated Press că au auzit explozii puternice în apropierea unei academii militare închise și a palatului prezidențial. Ei au spus că au văzut coloane de fum în apropierea pieței Sabeen, un loc central de adunare din capitală.

„Sunetele exploziilor au fost foarte puternice”, a spus Hussein Mohamed, care locuiește în apropierea palatului prezidențial.

Ahmed al-Mekhlafy a spus că a simțit forța brută a loviturilor. „Casa a fost zguduită, iar ferestrele au fost sparte”, a declarat el pentru AP la telefon.

Houthiții au lansat rachete și drone către Israel și au țintit nave în Marea Roșie timp de peste 22 de luni, spunând că atacă în solidaritate cu palestinienii în contextul războiului din Gaza.