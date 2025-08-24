JD Vance afirmă că Rusia a făcut „concesii semnificative” pentru un acord de pace în Ucraina

Vance a spus în cadrul unei emisiuni la postul NBC că președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut mai multe concesii, inclusiv faptul că Ucraina va primi garanții de securitate care să o protejeze împotriva unei viitoare agresiuni ruse, relatează Reuters.

„Cred că rușii au făcut concesii semnificative președintelui Trump pentru prima dată în trei ani și jumătate de conflict”, a declarat Vance.

„Au recunoscut că nu vor putea instala un regim marionetă la Kiev. Aceasta a fost, desigur, o cerință majoră la început. Și, lucru important, au recunoscut că va exista o garanție de securitate privind integritatea teritorială a Ucrainei”, a adăugat acesta.

În schimbul încetării atacurilor, Putin cere ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas din estul țării, să renunțe la ambițiile de aderare la NATO, să rămână neutră și să împiedice desfășurarea de trupe occidentale pe teritoriul său, au declarat săptămâna trecută surse pentru Reuters.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus într-un interviu difuzat duminică faptul că un grup de state, inclusiv membri ai Consiliului de Securitate al ONU, ar trebui să fie garanții securității Ucrainei.

Președintele Donald Trump a reînnoit, vineri, amenințarea de a impune sancțiuni Rusiei dacă nu se înregistrează progrese spre o soluționare pașnică în Ucraina în două săptămâni, semn al frustrării față de Moscova, la o săptămână după întâlnirea sa cu Putin în Alaska.

Vance a spus că sancțiunile vor fi analizate de la caz la caz, recunoscând că noile penalități au șanse reduse să determine Rusia să accepte o încetare a focului cu Ucraina.