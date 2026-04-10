Instanța a interzis o demonstrație pro-palestiniană la memorialul lagărului de concentrare Buchenwald

Activiștii pro-palestinieni care plănuiau să demonstreze duminică la memorialul lagărului de concentrare nazist Buchenwald din Germania își vor organiza în schimb demonstrația în orașul Weimar din apropiere, după ce o instanță a confirmat interdicția poliției privind adunarea.
Laurentiu Marinov
11 apr. 2026, 00:53, Știri externe

Judecătorii unui tribunal din Weimar au decis că demonstrația era susceptibilă să „submineze demnitatea victimelor” regimului nazist care au suferit în lagăr, potrivit unui comunicat, potrivit Le Figaro.

Prin urmare, instanța a confirmat decizia anterioară a autorităților de a interzice adunarea și de a-i muta pe protestatari într-o piață a orașului, conform unei hotărâri consultate de AFP vineri. Mitingul, organizat de asociația „Keffiehs in Buchenwald”, a stârnit controverse considerabile în Germania, mai multe personalități politice considerându-l nepotrivit.

Duminică, activiștii pro-palestinieni intenționează să aducă un omagiu „victimelor genocidului și fascismului” și să lupte „împotriva tuturor genocidelor, în special a celui care are loc în prezent în Palestina”.

Memorialul lagărului de concentrare Buchenwald este situat pe un deal la periferia orașului Weimar, în Turingia. Aproximativ 56.000 de oameni și-au pierdut viața la Buchenwald, iar aproximativ 340.000 de prizonieri, inclusiv evrei, romi, homosexuali și prizonieri de război sovietici, au trecut prin lagăr și sublagărul său, Mittelbau-Dora.

