Instanța a interzis o demonstrație pro-palestiniană la memorialul lagărului de concentrare Buchenwald

Judecătorii unui tribunal din Weimar au decis că demonstrația era susceptibilă să „submineze demnitatea victimelor” regimului nazist care au suferit în lagăr, potrivit unui comunicat, potrivit Le Figaro.

Prin urmare, instanța a confirmat decizia anterioară a autorităților de a interzice adunarea și de a-i muta pe protestatari într-o piață a orașului, conform unei hotărâri consultate de AFP vineri. Mitingul, organizat de asociația „Keffiehs in Buchenwald”, a stârnit controverse considerabile în Germania, mai multe personalități politice considerându-l nepotrivit.

Duminică, activiștii pro-palestinieni intenționează să aducă un omagiu „victimelor genocidului și fascismului” și să lupte „împotriva tuturor genocidelor, în special a celui care are loc în prezent în Palestina”.

Memorialul lagărului de concentrare Buchenwald este situat pe un deal la periferia orașului Weimar, în Turingia. Aproximativ 56.000 de oameni și-au pierdut viața la Buchenwald, iar aproximativ 340.000 de prizonieri, inclusiv evrei, romi, homosexuali și prizonieri de război sovietici, au trecut prin lagăr și sublagărul său, Mittelbau-Dora.