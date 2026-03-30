Internetul, în delir după jaful cu KitKat. Glumele care au cucerit rețelele în acest weekend

Primul care a făcut o glumă a fost chiar Nestlé. Compania a confirmat jaful printr-un comunicat neașteptat de savuros.

„Am încurajat întotdeauna oamenii să ia o pauză cu KitKat”, a spus un purtător de cuvânt. „Se pare că hoții au luat mesajul prea literal”, scrie Euronews.

Someone tell KitKat we have a prime suspect :

🚔🍫 pic.twitter.com/T6d1fvrFvV — Youyou (@youyoubax) March 29, 2026

Tonul relaxat al companiei a încurajat și mai mult internetul să se dezlănțuie.

De la Scarface la Breaking Bad

Utilizatorii nu s-au lăsat așteptați. Referințele la cultura pop au inundat rețelele sociale imediat după apariția știrii.

Scarface, Breaking Bad și Charlie și fabrica de ciocolată au fost cele mai invocate. Mulți au imaginat scenarii în care hoții negociază pe piața neagră cu batoane de ciocolată în loc de droguri.

Altii au glumit că „cel mai dulce jaf din istoria Europei” merita propriul serial pe Netflix.

„Have a break” – luat prea în serios

Sloganul KitKat a devenit materia primă pentru sute de glume. Variațiuni pe tema „have a break” au circulat în toate limbile europene.

Unii au calculat câte batoane revin per locuitor al Poloniei. Alții s-au întrebat cât durează să mănânci 12 tone de ciocolată.

Internetul nu uită

Nestlé a avertizat că batonele pot fi urmărite prin coduri de lot. Internetul a preluat și această informație – cu umor.

„Cel mai prost jaf din istorie”, au comentat mulți. „Au furat ceva cu cod de bare pe fiecare bucată”.