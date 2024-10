Inundaţii în sud-estul Spaniei: Bilanţul victimelor a crescut la 51

Cel puţin 51 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma inundaţiilor care au lovit regiunea Valencia, în sud-estul Spaniei, unde ploile torenţiale au distrus case şi au avariat infrastructura de transport.

Autorităţile i-au avertizat pe locuitori să rămână în case şi să evite călătoriile neesenţiale, fiind anunţate circa 150 de intervenţii ale pompierilor în zonele afectate.

🇪🇸SEVERAL MISSING AFTER FLASH FLOODS IN SPAIN



Several people were reported missing by Spanish authorities after flash floods swept cars through village streets and disrupted rail service at Malaga and Valencia.



