Spania: Peste 1.100 de decese atribuite valului de căldură din ultimlele 16 zile

Potrivit Le Figaro, numărul exact de decese atribuite valului de caniculă care a afectat țara între 3 și 18 august se ridică la 1.149, potrivit sistemului de monitorizare a mortalității.

În luna iulie, aproximativ 1.060 de decese au fost atribuite de acest sistem caniculei, o creștere de peste 50% față de iulie 2024.

Valul de căldură care tocmai s-a încheiat în Spania, în timpul căruia s-au înregistrat temperaturi de până la 45°C în sudul țării, a complicat considerabil munca pompierilor și a soldaților care luptă împotriva incendiilor de vegetație.