Spania: Peste 1.100 de decese atribuite valului de căldură din ultimlele 16 zile

Spania: Peste 1.100 de decese atribuite valului de căldură din ultimlele 16 zile

Peste 1.100 de decese pot fi atribuite valului de căldură care a afectat Spania în ultimele 16 zile, potrivit estimărilor realizate cu ajutorul unui instrument gestionat de Institutul de Cercetare în Sănătate Publică Carlos III.
Sursa foto: Luis Soto/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Cosmin Pirv
20 aug. 2025, 06:09, Știri externe

Potrivit Le Figaro, numărul exact de decese atribuite valului de caniculă care a afectat țara între 3 și 18 august se ridică la 1.149, potrivit sistemului de monitorizare a mortalității.

În luna iulie, aproximativ 1.060 de decese au fost atribuite de acest sistem caniculei, o creștere de peste 50% față de iulie 2024.

Valul de căldură care tocmai s-a încheiat în Spania, în timpul căruia s-au înregistrat temperaturi de până la 45°C în sudul țării, a complicat considerabil munca pompierilor și a soldaților care luptă împotriva incendiilor de vegetație.