Legioneloza continuă să facă victime: cinci oameni au murit în New York, peste 100 de cazuri confirmate

O formă rară de pneumonie, provocată de bacterii transmise prin instalațiile de aer condiționat, a omorât cinci oameni în SUA. Este concluzia la care au ajuns oficialii americani. Alte 14 persoane sunt în spital.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Pixabay
Petru Mazilu
19 aug. 2025, 09:29, Știri externe

Cinci persoane au murit în cartierul Harlem din New York, iar 14 sunt spitalizate după ce au avut boala legionarilor (legioneloza), au anunțat oficialii din domeniul sănătății, potrivit Le Figaro.

În total, 108 cazuri au fost confirmate în cartier, a menționat Departamentul de Sănătate al orașului New York, adăugând că bacteria care provoacă boala a fost descoperită în instalațiilor de aer condiționat.

Legioneloza este o infecție pulmonară gravă, cu o rată de mortalitate de 9%. Contaminarea se poate face prin apă sau prin aer.