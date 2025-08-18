Irakul începe săpăturile la un mormânt comun făcut de Statul Islamic

Autoritățile locale colaborează cu sistemul judiciar, cu anchetele criminalistice, cu Fundația Martirilor din Irak și cu direcția pentru morminte comune pentru a efectua excavarea unui crater situat în al-Khafsa, la sud de orașul Mosul din nordul țării, a raportat duminică agenția de stat Iraqi News Agency.

Operațiunea este inițial limitată la colectarea rămășițelor umane vizibile și a probelor de suprafață, pregătind terenul pentru o exhumare completă care, potrivit oficialilor, va necesita sprijin internațional.

După primele 15 zile de lucru, echipele fundației din Mosul vor crea o bază de date și vor începe să colecteze mostre ADN de la familiile victimelor presupuse. Exhumările complete pot continua doar după ce se obține asistența specializată necesară pentru a gestiona pericolele de la fața locului, inclusiv ape sulfuroase și muniție neexplodată.

Pe baza mărturiilor neconfirmate ale martorilor și familiilor, precum și a altor declarații neoficiale, autoritățile estimează că mii de cadavre ar putea fi îngropate acolo.

În Irak și Siria au fost descoperite numeroase gropi comune

Acestea contineau mii de cadavre ale persoanelor considerate ucise de grupul extremist.

La apogeul său, Statul Islamic controla o zonă de dimensiunea a jumătate din Regatul Unit în Irak și Siria și era renumit pentru brutalitatea sa. Grupul decapita civili. supunea la sclavie și viola mii de femei din comunitatea Yazidi, una dintre cele mai vechi minorități religioase din Irak.

Grupul a fost înfrânt în Irak în iulie 2017, când forțele irakiene au cucerit orașul Mosul. Trei luni mai târziu, a suferit o lovitură majoră când forțele kurde au capturat orașul Raqqa din Siria de Nord, care fusese capitala de facto a grupului. Războiul împotriva Statului Islamic s-a încheiat oficial în martie 2019, când luptătorii sprijiniți de SUA și conduși de kurzi din Forțele Democrate Siriene au cucerit orașul Baghouz din estul Siriei, ultima fâșie de teritoriu controlată de extremiști.