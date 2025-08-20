Un membru important al grupării Stat Islamic a fost ucis într-un raid american în nordul Siriei

Un raid militar american, desfășurat miercuri dimineața în nord-vestul Siriei , înainte de zori, a vizat și ucis un membru important al grupării Stat Islamic, a declarat un oficial american pentru Reuters.

Acesta a fost al doilea raid cunoscut în nordul Siriei efectuat de trupele americane de la înlăturarea fostului președinte Bashar al-Assad în decembrie. Guvernul condus de islamiști care l-a înlocuit s-a angajat să prevină renașterea grupării Stat Islamic și face parte dintr-o alianță anti-Stat Islamic care include coaliția condusă de SUA care luptă împotriva grupării.

Oficialul american, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că în raid a fost ucis un membru important al grupării Statului Islamic, considerat un candidat la conducerea grupării Statului Islamic din Siria. Oficialul a adăugat că niciun soldat american nu a fost ucis sau rănit în raid.

O sursă din cadrul serviciilor de securitate siriene și organizația de stat siriană Al-Ikhbariya au declarat că ținta a fost ucisă în timp ce încerca să scape.

O altă sursă siriană a declarat că ținta era un cetățean irakian și era căsătorit cu o cetățeană franceză. Nu a fost imediat clar ce s-a întâmplat cu soția sa.

Pentagonul nu a făcut imediat niciun comentariu public cu privire la aceste rapoarte.

Operațiunea a început în jurul orei 2 dimineața (11:00 GMT), potrivit unor surse din cadrul securității siriene și a vecinilor din orașul Atmeh, din provincia Idlib . Elicopterele și dronele au asigurat acoperire aeriană, a declarat o sursă din cadrul forțelor de securitate siriene și locuitori. Forțele siriene locale au stabilit un cordon în jurul cartierului, dar forțele americane au efectuat raidul propriu-zis, a declarat a doua sursă din cadrul forțelor de securitate.

În iulie, Pentagonul a declarat că forțele sale au efectuat un raid în provincia Alep, soldat cu moartea unui lider important al grupării Statului Islamic și a celor doi fii adulți ai săi afiliați grupării Statului Islamic. Idlib a fost un loc de ascundere pentru figuri importante ale grupării Statului Islamic timp de ani de zile. Forțele americane l-au ucis pe liderul grupării Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, în satul Barisha din provincia Idlib, în 2019, și pe succesorul său, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi, în Atmeh, în 2022.