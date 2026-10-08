Irakul refuză să predea Siriei 4.000 de deținuți suspectați că au legături cu ISIS

Irakul a respins cererea Siriei de a-i prelua pe cei aproximativ 4.000 de cetățeni sirieni suspectați că au legături cu gruparea Stat Islamic (ISIS), transferați în custodie irakiană la începutul acestui an.

Anunțul a fost făcut miercuri de Qasim al-Aboudi, consilierul irakian pentru securitate națională, într-o declarație pentru Associated Press.

Potrivit oficialului, Siria, Irakul și Statele Unite au avut recent o întâlnire dedicată situației prizonierilor. Autoritățile de la Damasc au cerut ca cei aproximativ 4.000 de sirieni să fie returnați în Siria, unde să fie judecați.

Irakul a refuzat însă solicitarea

Al-Aboudi a declarat că autoritățile irakiene au stabilit până acum că aproximativ 400 dintre sirienii aflați în detenție nu au făcut parte din ISIS și pot fi eliberați. Aproximativ 50 dintre aceștia au fost deja repatriați în Siria.

„Irakul desfășoară anchete, iar orice persoană despre care se dovedește că a comis infracțiuni în Irak va fi judecată potrivit legii irakiene”, a spus oficialul.

O parte dintre deținuți ar putea ajunge ulterior în țările lor de origine, unde și-ar putea ispăși pedepsele după condamnare. Potrivit autorităților irakiene, transferurile ar putea avea loc în cazul statelor care au acorduri privind schimbul de prizonieri cu Irakul.

Peste 5.700 de deținuți au fost transferați în Irak

Peste 5.700 de persoane suspectate că au legături cu ISIS, dintre care aproximativ 4.000 sunt sirieni, au fost transferate din nord-estul Siriei în Irak după izbucnirea unor lupte, în ianuarie, între forțele guvernamentale siriene și Forțele Democratice Siriene (SDF), alianța condusă de kurzi care păzea de ani de zile centrele de detenție.

Haosul provocat de lupte a alimentat temerile privind o evadare în masă. Mai mulți suspecți cu legături cu ISIS au reușit să fugă din detenție în timpul confruntărilor.

Deși ISIS nu mai controlează teritoriile vaste pe care le ocupase în Irak și Siria în urmă cu mai mulți ani, celulele grupării continuă să comită periodic atacuri în ambele țări.

Soarta deținuților a devenit o problemă urgentă și pentru Statele Unite, care și-au încheiat recent misiunea militară de 12 ani împotriva ISIS în Irak. Ultimii militari americani au părăsit țara luna trecută.

Irakul cere 500 de milioane de dolari

Autoritățile irakiene susțin că au nevoie de sprijin financiar internațional pentru costurile legate de detenția celor transferați din Siria.

Al-Aboudi a spus că Irakul a cerut 500 de milioane de dolari de la Statele Unite și de la celelalte țări membre ale coaliției internaționale împotriva ISIS.

Potrivit oficialului, coaliția a promis sprijin financiar, însă banii nu au ajuns încă la Bagdad.

Un oficial al Departamentului american al Apărării și biroul lui Tom Barrack, emisarul SUA pentru Siria și Irak, au transmis că întrebările despre situația prizonierilor trebuie adresate autorităților irakiene și siriene.

Human Rights Watch: Sistemul judiciar irakian are istoric de tortură și execuții ilegale

Decizia Bagdadului vine și pe fondul îngrijorărilor privind condițiile de detenție și respectarea drepturilor deținuților.

Mulți dintre cei transferați în Irak au stat ani întregi în centre de detenție din Siria fără să fie acuzați oficial.

Human Rights Watch a avertizat într-un raport publicat în această săptămână că sistemul judiciar irakian are un istoric documentat de tortură și execuții ilegale.

Organizația a cerut autorităților irakiene să respecte standardele internaționale privind procesele echitabile și condițiile de detenție și să renunțe la pedeapsa cu moartea.

Al-Aboudi a precizat că deținuții proveniți din țări care nu aplică pedeapsa capitală nu vor fi condamnați la moarte în Irak.