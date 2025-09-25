Iran acuză Statele Unite de „înșelăciune” în privința negocierilor nucleare

Miercuri, trimisul american, Steve Witkoff a declarat că cele două părți se află în dialog și există deschidere pentru încheierea unei înțelegeri.

Joi, un purtător de cuvânt al ministerului de Externe de la Teheran a declarat: „Declarația SUA privind dorința de diplomație nu este decât o înșelăciune și o contradicție flagrantă”. Acesta a acuzate SUA de duplicitate, făcând referire la bombardarea siturilor nucleare iraniene din iunie.

Statele Unite ale Americii și Iran au susținut cinci runde de negocieri, până la Războiul de 12 zile dintre Israel și Iran, la care și SUA a participat prin atacarea mai multor situații nucleare.

În paralele, Marea Britanie, Franța și Germania au lansat la finalul lunii august, mecanismul „snapback” de reimpunere a sancțiunilor ONU Iranului, car ar intra în vigoare începând de sâmbătă.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, la New York, că Teheranul este dispus să respecte acorduri diplomatice, subliniind că revenirea sancțiunilor ar fi „neplăcută”.