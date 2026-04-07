Iranul sfidează ultimatumul SUA privind redeschiderea strâmtorii Ormuz. Trump amenință cu atacuri asupra infrastructurii

Autoritățile iraniene au respins declarațiile liderului american, calificându-le drept „retorică arogantă și amenințări nefondate”. Armata iraniană a transmis că nu își va modifica strategia, chiar dacă presiunile internaționale cresc pe fondul conflictului aflat deja în a cincea săptămână, scrie Euronews.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că este pregătit să își sacrifice viața pentru apărarea țării. El a susținut că milioane de iranieni s-ar fi înscris pentru a participa la apărarea națională. Autoritățile de la Teheran au făcut apel inclusiv la mobilizarea populației civile pentru a proteja infrastructura strategică. Conducătorii iranului au cerut voluntarilor să formeze lanțuri umane în jurul unor obiective precum centrale electrice sau alte instalații sensibile.

Amenințări cu atacuri asupra infrastructurii

Președintele Donald Trump a avertizat că, în cazul în care Iranul nu redeschide strâmtoarea Ormuz, Statele Unite ar putea lansa lovituri masive asupra infrastructurii iraniene. Potrivit declarațiilor sale, planul ar viza distrugerea unor obiective precum poduri și centrale electrice într-un interval scurt de timp. Declarațiile liderului american vin în contextul intensificării confruntărilor din regiune și al creșterii riscurilor pentru transportul energetic global.

În paralel, atacurile și schimburile de focuri continuă în mai multe zone ale Orientului Mijlociu. Armata israeliană a anunțat că a efectuat noi raiduri aeriene asupra unor obiective din Teheran și din alte regiuni ale Iranului. Mass-media iraniană a relatat despre explozii în capitala țării și în orașul Karaj. În același timp, sistemele de apărare antiaeriană din statele din Golf au fost activate. Bahrainul a emis alerte aeriene pentru populație, iar Emiratele Arabe Unite au anunțat interceptarea unor rachete și drone. Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că apărarea antiaeriană a interceptat șapte rachete balistice lansate spre estul regatului.

Propunerea de armistițiu, respinsă

Între timp, negocierile pentru un posibil armistițiu nu au produs rezultate. Atât Washingtonul, cât și Teheranul au declarat că o propunere de încetare a focului pentru 45 de zile, susținută de mediatori internaționali, nu este în prezent acceptabilă. Potrivit unor informații din presă, Iranul ar cere garanții împotriva unor noi atacuri și oprirea loviturilor israeliene asupra aliaților săi din regiune. Blocarea strâmtorii Ormuz a dus deja la creșterea prețurilor la petrol și gaze la nivel global, iar evoluția conflictului ar putea avea consecințe majore asupra piețelor energetice și securității regionale.