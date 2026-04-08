Iranul și Omanul vor percepe taxe pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz

Oficialul a declarat că Iranul va folosi banii strânși din taxele pentru tranzitarea Strâmtorii Ormuz, pentru reconstrucție. Nu a fost imediat clar la ce va folosi Omanul banii, relatează AP.

Strâmtoarea Ormuz se află în apele teritoriale ale Omanului și Iranului. Lumea considerase trecerea o cale navigabilă internațională și nu plătise niciodată taxe înainte.

Oficialul, care fusese implicat direct în negocieri, a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre deliberările interne.

Iranul pare să se impună drept paznic al Strâmtorii Ormuz, cea mai importantă arteră din lume pentru transporturile de petrol. Această mișcare ar putea consolida controlul de facto al Teheranului asupra acestei căi navigabile cruciale și ar putea oficializa capacitatea sa de a menține fluxul propriu de petrol către China.

Comunicările iraniene către autoritatea maritimă a Națiunilor Unite inițiate luna trecută și experiența navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz sugerează crearea a ceva asemănător unei „cabine de taxare”. Navele trebuie să intre în apele iraniene și să fie verificate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.