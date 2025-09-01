Israel avansează ofensiva în orașul Gaza. Raidurile aeriene au ucis cel putin 19 persoane

Ofensiva vine în contextul în care Asociația Internațională a Cercetătorilor în Genocid a adoptat o rezoluție potrivit căreia criteriile legale pentru a stabili că Israelul comite genocid în Gaza sunt îndeplinite. Israelul a negat constant acuzațiile.

Armata israeliană a anunțat că a lovit mai multe structuri militare și posturi Hamas, dar nu a comentat direct victimele civile raportate. Locuitorii au relatat că forțele israeliene au trimis vehicule blindate vechi în cartierul Sheikh Radwan, apoi le-au aruncat în aer de la distanță, distrugând case și forțând zeci de familii să fugă.

Premierul Benjamin Netanyahu și cabinetul său de securitate au discutat duminică seara planul de a prelua controlul asupra întregii Fâșii Gaza, începând cu Gaza City, considerat bastionul Hamas.

Confruntările au început pe 7 octombrie 2023, după atacul Hamas asupra sudului Israelului, în urma căruia au murit circa 1.200 de persoane și 251 au fost luate ostatice. Potrivit autorităților sanitare din Gaza, peste 63.000 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în campania militară israeliană.

Israelul a avertizat că ofensiva terestră planificată ar putea pune în pericol ostaticii rămași în viață. Negocierile de încetare a focului s-au blocat în iulie, iar eforturile de reluare a lor nu au dat rezultate până acum.