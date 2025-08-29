Israel declară cel mai mare oraş din Gaza „zonă de luptă” şi suspendă pauzele umanitare

Israelul a declarat vineri că principalul oraş din Fâşia Gaza este de acum zonă de luptă, în condiţiile intensificării operaţiunilor militare împotriva grupărilor armate palestiniene.

Totodată, autorităţile israeliene au suspendat pauzele umanitare în această zonă, unde sute de mii de persoane s-au refugiat în încercarea de a scăpa de violenţe, potrivit AP.

Decizia vine în contextul escaladării confruntărilor, care au amplificat criza umanitară din teritoriul palestinian, unde accesul la hrană, apă şi medicamente rămâne sever limitat.

Suspendarea pauzelor umanitare ar putea îngreuna şi mai mult livrarea de ajutoare internaţionale şi evacuarea civililor din zonele cele mai afectate de bombardamente şi lupte.

Organizaţiile internaţionale şi ONU au avertizat în repetate rânduri asupra riscului catastrofal pentru civilii din Gaza, însă până acum eforturile diplomatice pentru instaurarea unui armistiţiu sau a unor coridoare de siguranţă au eşuat.