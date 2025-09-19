Israel închide frontiera din Cisiordania spre Iordania după un atac soldat cu victime

Autoritatea aeroportuară israeliană, care gestionează punctul de trecere Allenby Bridge, a anunțat că acesta va rămâne închis până la noi dispoziții, potrivit Reuters.

Celelalte două puncte de trecere dintre Israel și Iordania au fost, de asemenea, afectate: cel din sud rămâne deschis doar pentru muncitori, în timp ce punctul de trecere din nord a fost închis.

Până în prezent, nicio grupare nu și-a revendicat atacul de joi, pe o rută vitală pentru comerțul dintre Iordania și Israel și singurul punct de acces pentru peste 3 milioane de palestinieni din Cisiordania către Iordania și lumea largă.