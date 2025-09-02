Israelul a început gradual mobilizarea rezerviștilor pentru ofensiva din Gaza

Chemarea rezerviștilor de la începutul lunii septembrie, anunțată în august, apare în timp ce forțele terestre și aeriene avansează și urmăresc mai multe ținte în nordul și centrul Gazei, lovind părți din Zeitoun și Shijaiyah, două cartiere vestice ale orașului pe care forțele israeliene le-au invadat repetat în cele 23 de luni de război împotriva militanților Hamas.

Zeitoun, odată cel mai mare cartier al orașului Gaza, a fost distrus, devenind ceea ce armata israeliană a numit săptămâna trecută „zonă de luptă periculoasă”.

Orașul Gaza este bastionul politic și militar al Hamas și, potrivit Israelului, încă adăpostește o vastă rețea de tuneluri, în ciuda incursiunilor repetate pe durata războiului. Este, de asemenea, unul dintre ultimele refugii din fâșia nordică, unde sute de mii de civili se adăpostesc, confruntându-se cu pericolele luptei și foametei.

Chemarea rezerviștilor va fi graduală și va include 60.000 de persoane, a anunțat armata israeliană în august.

De când autoritatea mondială de referință în crize alimentare a declarat luna trecută că orașul Gaza se confruntă cu foamete, numărul deceselor cauzate de malnutriție a crescut. Ministerul Sănătății din Gaza a anunțat marți că în august au murit 185 de persoane din cauza malnutriției, cel mai mare bilanț din ultimele luni.

Potrivit ministerului, în total 63.557 de palestinieni au fost uciși în război, iar alte 160.660 au fost rănite. Ministerul nu diferențiază între civili și combatanți în aceste cifre, dar afirmă că femeile și copiii reprezintă aproximativ jumătate din victime.