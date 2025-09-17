Israelul a lansat rachete balistice din Marea Roşie în atacul din Qatar

Avioane de luptă israeliene au lansat pe 9 septembrie rachete balistice din Marea Roşie, vizând lideri Hamas aflaţi în capitala Qatarului, Doha, potrivit unui oficial din apărarea SUA citat de Associated Press.

Atacul, care a ucis şase persoane, a perturbat eforturile diplomatice ale Qatarului de a media un armistiţiu în războiul Israel-Hamas, aflat în al doilea an, şi a reaprins temerile privind extinderea conflictului în regiune.

Oficialul american a precizat, sub protecţia anonimatului, că lovitura a fost una „dincolo de orizont”, rachetele fiind lansate fără a pătrunde în spaţiul aerian al vreunei ţări din Orientul Mijlociu.

Lansarea pe o traiectorie neobişnuită a evitat inclusiv spaţiul aerian al Arabiei Saudite, cu care Israel speră la o normalizare a relaţiilor.

Experţii explică faptul că rachetele balistice, capabile să călătorească prin spaţiu de câteva ori mai repede decât viteza sunetului, sunt extrem de greu de interceptat.

Bateriile antirachetă Patriot din Qatar nu ar fi putut reacţiona în cele câteva minute dintre lansare şi impact.

Atacul a avut loc în timp ce lideri Hamas se întâlneau în Doha pentru a discuta un plan de încetare a focului.

Deşi Israelul nu a confirmat oficial operaţiunea, un oficial israelian a declarat, tot sub anonimat, că aproximativ zece avioane au participat la misiune, lansând în jur de zece rachete.