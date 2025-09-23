Israelul, avertizat să renunțe la anexarea Cisiordaniei: „Este o linie roșie”

Odată cu valul recent de recunoașteri oficiale ale statului palestinian de către mai multe țări occidentale, presiunile internaționale asupra Israelului cresc vertiginos. Franța și Arabia Saudită au lansat luni noaptea, în cadrul unei declarații comune la sediul ONU, un avertisment ferm împotriva oricărei forme de anexare a Cisiordaniei, numind-o o „linie roșie” cu implicații grave asupra păcii regionale și globale.

„Orice formă de anexare este o linie roșie pentru comunitatea internațională. Ar avea consecințe grave și ar pune în pericol acordurile de pace existente și viitoare,” se arată în documentul oficial, citat de Times of Israel.

Netanyahu nu exclude anexarea

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins categoric recunoașterea statului palestinian și a anunțat că va oferi un răspuns oficial la revenirea sa de la ONU. În interiorul guvernului său, mai mulți miniștri fac presiuni pentru anexarea parțială a Cisiordaniei, ca reacție directă la recunoașterile occidentale ale unui stat palestinian.

Potrivit sursei citate, administrația Trump a transmis în privat avertismente împotriva unei astfel de decizii. Totuși, guvernul de la Jerusalim nu consideră discuția închisă, iar Netanyahu intenționează să abordeze subiectul la întâlnirea pe care o va avea luni cu Donald Trump, la Casa Albă.

Hamas, presat să cedeze controlul Gazei

Franța și Arabia Saudită au cerut și ca Hamas să renunțe la controlul asupra Gazei, pentru ca întreaga conducere palestiniană să fie preluată de Autoritatea Palestiniană (AP). Declarația comună face apel la o tranziție supravegheată internațional și include și propunerea franceză pentru o forță internațională de stabilizare: „Hamas trebuie să își încheie conducerea în Gaza, să se dezarmeze și să predea armele Autorității Palestiniene, cu sprijin internațional”.

Cele două state au insistat pe angajamentele asumate recent de președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, pe care le consideră esențiale pentru relansarea procesului de pace.

Acesta a anunțat că respinge violența și terorismul, a declarat că un viitor stat palestinian nu va fi militarizat, a oprit plățile către familiile celor implicați în atacuri, a început reformele în educație și s-a angajat să organizeze alegeri libere în termen de un an de la încheierea unui armistițiu.

Berlinul și Londra – același mesaj pentru Israel

Avertismentul adresat Israelului de către Franța și Arabia Saudită a fost susținut și de alți parteneri occidentali. Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat că Marea Britanie a transmis clar guvernului israelian să nu recurgă la anexarea Cisiordaniei ca reacție la recunoașterea Palestinei. Oficialul a subliniat că Regatul Unit are o „obligație morală” de a menține vie soluția celor două state, în pofida presiunilor venite „din partea extremiștilor de ambele tabere”: „Așa cum recunoaștem Statul Israel, tot așa trebuie să recunoaștem și drepturile palestinienilor la un stat al lor”.

Și guvernul german, care nu a recunoscut încă oficial Palestina, a transmis printr-un purtător de cuvânt că Israelul trebuie să renunțe la orice plan de anexare a teritoriilor palestiniene, avertizând asupra riscurilor pentru stabilitatea regională.

Armistițiul și eliberarea ostaticilor, prioritare

Cele două state au cerut un armistițiu permanent, acces umanitar neîngrădit și retragerea armatei israeliene din Fâșia Gaza, precizând că oprirea războiului și eliberarea ostaticilor sunt priorități absolute: „Civilii și ostaticii plătesc un preț injustificabil. Cerem o încetare permanentă a focului, eliberarea tuturor ostaticilor, schimburi de prizonieri și livrarea neîngrădită a ajutoarelor umanitare în toată Gaza, precum și retragerea completă a forțelor israeliene din Fâșia Gaza”.