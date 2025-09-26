Prima pagină » Știri externe » Israelul spune că a bombardat o unitate de producție a rachetelor de precizie în Liban

Israelul spune că a bombardat o unitate de producție a rachetelor de precizie în Liban

Forțele aeriene israeliene au efectuat, vineri, lovituri aeriene în estul Libanului, a raportat agenția de stat libaneză de știri, fără a oferi detalii despre eventuale victime. Armata israeliană a declarat că a lovit un obiectiv folosit pentru fabricarea de rachete de precizie, scrie AP.
Israelul spune că a bombardat o unitate de producție a rachetelor de precizie în Liban
Alexandra-Valentina Dumitru
26 sept. 2025, 13:00, Știri externe

Loviturile aeriene au avut loc în apropierea satului libanez Saraain, din regiunea Valea Bekaa, potrivit Agenției Naționale de Știri. Ele reprezintă cele mai recente atacuri de la încheierea războiului Israel-Hezbollah, după 14 luni, printr-un armistițiu negociat de SUA în noiembrie.

Armata israeliană a afirmat că unitatea reprezenta o încălcare a înțelegerii dintre Israel și Liban. De asemenea, a adăugat că va continua să acționeze pentru a elimina orice amenințare la adresa Israelului.

De la intrarea în vigoare a armistițiului, Israelul a desfășurat aproape zilnic lovituri aeriene în sudul și estul Libanului, susținând că Hezbollah încearcă să își refacă capacitățile.

Ultimul război dintre Israel și Hezbollah a ucis peste 4.000 de persoane în Liban, inclusiv sute de civili, și a provocat daune estimate la 11 miliarde de dolari, potrivit Băncii Mondiale. În Israel, 127 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 80 de soldați.

Războiul a început când Hezbollah a început să tragă rachete peste graniță pe 8 octombrie 2023, la o zi după o incursiune mortală condusă de Hamas în sudul Israelului, care a declanșat războiul din Gaza.

Israelul a răspuns prin bombardamente și lovituri aeriene în Liban, iar cele două părți au intrat într-un conflict escaladat care s-a transformat într-un război deschis la sfârșitul lui septembrie 2024.