Japonia a lansat cu succes o nouă navă pentru a livra provizii Stației Spațiale Internaționale

Agenția Japoneză a anunțat că nava spațială HTV-X1 a decolat cu succes de pe racheta H3 de la Centrul Spațial Tanegashima din sudul Japoniei și a confirmat că a intrat pe orbita țintă la 14 minute după decolare.

Nava spațială a fost separată și plasată pe orbita planificată, a declarat JAXA. Dacă totul decurge fără probleme, se așteaptă ca aceasta să ajungă la ISS în câteva zile pentru a livra provizii.

Astronautul japonez Kimiya Yui, care se află în prezent la ISS, urmează să prindă nava cu un braț robotic în primele ore ale zilei de joi.

HTV-X este succesorul vehiculului de transfer fără pilot H-II al JAXA, cunoscut sub numele de Kounotori, care a efectuat nouă misiuni către ISS între 2009 și 2020.

Noul cargobot poate transporta o încărcătură mai mare și poate furniza energie în timpul zborului, permițând transportul de probe de laborator care necesită depozitare la temperaturi scăzute.

HTV-X este proiectat să fie conectat la ISS pentru o perioadă de până la șase luni pentru a livra provizii și a recupera deșeuri de la ISS.