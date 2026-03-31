Japonia desfășoară primele rachete cu rază lungă de acțiune: „Demonstrează hotărârea fermă și capacitatea Japoniei de a se apăra”

Japonia a desfășurat primele sale rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune în baza militară Kengun din sud-vestul regiunii Kumamoto, intensificându-și capacitatea de descurajare.

Potrivit Financial Times, este prima desfășurare a rachetelor de tip 12. Acestea au o rază de acțiune de 1.000 kilometri și pot atinge ținte din China continentală.

Totodată, rachetele de tip 12, dezvoltate și produse de Mitsubishi Heavy Industries, sunt configurate pentru utilizare de tipul „sol-navă”, scrie Associated Press. Pe lângă desfășurarea acestora, Japonia a amplasat și un nou tip de proiectil planor de mare viteză într-o bază a Forțelor Terestre de Apărare din provincia centrală Shizuoka.

Această mișcare a Japoniei privind desfășurarea rachetelor vine într-un moment în care relațiile dintre Tokyo și Beijing au ajuns la cel mai tensionat punct din ultimii ani.

In response to the increasingly severe security environment surrounding Japan, the Ground Self

Defense Force is engaged in the development of stand-off defense capabilities.

Today, the “Type-12 Surface-to-Ship Guided Missile (surface-launched variants)” and the “Hyper Velocity… pic.twitter.com/rvxH7axk1R — Japan Ministry of Defense/JGSDF (@Japan_GSDF) March 31, 2026

Ministrul japonez al Apărării: Suntem hotărâți să ne apărăm

În octombrie anul trecut, prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a vorbit despre o eventuală implicare militară a Japoniei într-un conflict legat de Taiwan. Declarațiile au deteriorat instantaneu relațiile bilaterale.

„Întrucât Japonia se confruntă cu cel mai sever și complex context de securitate din perioada postbelică… aceasta este o capacitate extrem de importantă pentru consolidarea puterii de descurajare și a capacității de reacție a Japoniei. Asta demonstrează hotărârea fermă și capacitatea Japoniei de a se apăra”, a declarat reporterilor ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, potrivit Associated Press.

Pasul făcut de Tokyo nu a rămas fără răspuns din partea Beijingului. Marți, Ministerul de Externe al Chinei a declarat că este „profund îngrijorat” de desfășurarea rachetelor, despre care a afirmat că încalcă dreptul internațional și spiritul Constituției Japoniei.

În plus, informația vine în contextul în care timp de aproape opt decenii, Japonia a aderat în mare parte la o interpretare a „clauzei de pace” din articolul 9 al constituției sale, în temeiul căreia și-a menținut capacități militare strict defensive.